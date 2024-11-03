Красавица из Киева победила на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу. Фото и видео

Киевская спортсменка Екатерина Шипунова стала победительницей IFBB Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в испанской Санта-Сусанне. Наша соотечественница заняла первое место в категории бодифитнес среди спортсменок выше 168 см.

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"Ее победа является большим достижением для украинской сборной и доказательством высокого уровня подготовки наших атлетов", – говорится на официальном сайте Федерации бодибилдинга и фитнеса Украины.

У себя в Instagram Катерина призналась, что решение сменить категорию с "бикини" на "бодифитнес" приняла всего за три недели до соревнований, что поначалу казалось невозможной авантюрой. После соревнований "Arnold classic" она запомнила слова тренера с позирования о том, что ей либо стоит попробовать себя в категории "бодифитнес", либо вообще не выходить на сцену.

Внутренне она не ощущала себя в категории "бикини", несмотря на приверженность к ней во всех аспектах, кроме позирования, которое ей никак не давалось. Это позирование не передавало её внутреннее состояние, и она чувствовала себя негармонично, из-за чего не могла показать максимальный результат.

В "бодифитнесе" ей оказалось гораздо комфортнее. Она почувствовала себя на своем месте, смогла тренироваться в полную силу и наслаждаться процессом.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей красавицей.

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