Онофрийчук произвела фурор в Болгарии, выиграв 'золото' в многоборье на Кубке мира. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Софии, показав лучший суммарный результат по итогам четырех упражнений. Победа обеспечена за счет стабильных оценок во всех видах программы и преимущества над ближайшими соперницами.

Соревнования в Софии открыли серию этапов Кубка мира по художественной гимнастике. Победительница многоборья определяется по сумме баллов в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

17-летняя киевлянка по итогам двух дней возглавила итоговый протокол. В первый день она стала единственной участницей, преодолевшей отметку в 30 баллов, набрав 30.250, а за упражнение с обручем получила 29.650.

В упражнениях с мячом украинка набрала 28.500, за программу с лентой получила 28.200.

Оба результата стали вторыми в квалификации. Общая сумма составила 116.600 балла, что позволило опередить Стиляну Николова из Болгарии с результатом 116.200 и Софию Раффаэли из Италии с 115.700.

Украину в многоборье также представляла Полина Карика, занявшая 15-е место с суммой 106.950 балла. Лучший результат гимнастка показала в упражнении с обручем, набрав 28.450.

Для Онофрийчук это второе "золото" в карьере в личном многоборье на этапах Кубка мира. В 2025 году она также выигрывала в Софии, после чего на этапах в Баку и Милане завоевала "серебро" и "бронза" соответственно.

Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала отдельных видов. Карика стала первой запасной в финале упражнения с обручем. Финалы запланированы на 30 марта.

