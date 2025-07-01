Украинская красавица проиграла первый сет 1:6, но перевернула матч и добыла разгромную победу на Wimbledon

Четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA №81) успешно стартовала на Wimbledon-2025, одержав волевую победу в первом круге над британкой Франческой Джонс (WTA №122). Проиграв стартовый сет всухую, украинская теннисистка собралась и вырвала победу со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

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Для 24-летней спортсменки из Украины это дебют в основной сетке Wimbledon без прохождения квалификации. Год назад она уже выступала на травяном мейджоре, но тогда попала в основную сетку через отбор и остановилась во втором раунде.

На старте нынешнего турнира Стародубцева вновь встретилась с Джонс — теннисисткой, получившей wild card и занимающей 122-е место в рейтинге WTA. Это была их вторая личная встреча: в марте 2024 года украинка уступила британке на турнире в Сан-Луисе.

Начало матча было неудачным для Юлии – она проиграла три гейма подряд и в итоге весь сет со счётом 1:6. Однако во второй партии сумела переломить ход игры: при счёте 2:2 выиграла три гейма подряд, а затем реализовала сетбол со второй попытки — 6:3. В решающем сете наша соотечественница уступила первый гейм, но затем полностью доминировала — 6:1.

Матч продолжался 1 час и 46 минут. За это время украинка допустила вдвое меньше невынужденных ошибок, чем соперница (18 против 36), хотя и нанесла меньше активно выигранных мячей (14 против 23).

Эта победа позволила Стародубцевой повторить свой лучший результат на Открытом чемпионате Англии по теннису. Она также стала второй представительницей Украины, прошедшей во второй круг турнира — ранее туда пробилась Элина Свитолина, обыграв Анну Бондар.

В следующем матче Юлию сыграет с 19-й сеяной Людмилой Самсоновой, которая выступает под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Стародубцева 27 мая сотворила сенсацию на Открытом чемпионате Франции по теннису и покорила парижских болельщиков своей красотой.

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