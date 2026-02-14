Украинская фристайлистка-красавица серьезно упала во время решающей попытки на Олимпиаде-2026, но вышла в финал. Видео

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар допустила серьезное падение во время квалификации соревнований по биг-эйру на Олимпиаде-2026. Пытаясь выполнить рискованный элемент с оборотом в 1260 градусов 25-летняя киевлянка не смогла удержаться на ногах и упала.

Такой трюк в этот день исполняли лишь единицы: Меган Олдхэм, Айлин Гу и Матильда Гремо. Украинка попыталась сделать максимум, чтобы не просто удержаться в топ-12, а уверенно выйти в финал.

В итоге проваленная попытка не повлияла на ее суммарную оценку, которой хватило для прохода в финал. Медальные соревнования запланированы на понедельник, 16 февраля 2026 года, в 20:30 по киевскому времени.

Катерина Коцар начала квалификацию в биг-эйре с прыжка, который судьи оценили в 79,75 балла: это был восьмой промежуточный результат.

Во второй попытке украинка получила 75,75 балла. После двух раундов у Коцар было 155,50 балла в сумме и промежуточное шестое место.

Напомним, что Коцар впервые в истории Украины представила страну на Олимпиаде-2026 сразу в двух дисциплинах: слоупстайле и биг-эйре.

