Украинская красавица-чемпионка установила историческое достижение на Олимпиаде-2026. Фото и видео

Сборная Украины открыла Олимпийские игры 2026 года историческим выступлением во фристайле. Украинская спортсменка Екатерина Коцар впервые представила страну сразу в двух олимпийских дисциплинах: слоупстайле и биг-эйре.

25-летняя киевлянка дебютировала в слоупстайле, где после первого заезда заняла промежуточное 13-е место с результатом 36,03 балла.

Во время попытки Коцар допустила несколько технических помарок, которые повлияли на оценку. В одном из элементов при приземлении спортсменка коснулась снега рукой и была вынуждена экстренно удерживать равновесие.

Выход Коцар на старт уже стал событием для украинского спорта. По итогам квалификационного цикла 2024–2026 годов она заняла 17-е место в мировом рейтинге и стала единственной представительницей Украины, выполнившей олимпийские нормативы сразу в слоупстайле и биг-эйре. Ранее украинцы на зимних Олимпиадах выступали преимущественно в лыжной акробатике.

В декабре 2025 года Коцар завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира по биг-эйру в Стимбоуте, набрав 152,20 балла. Эта награда стала первой в истории Украины медалью Кубка мира в данной дисциплине и фактически закрепила за спортсменкой олимпийскую лицензию.

Екатерина Коцар является обладательницей лучших результатов Украины в биг-эйре. В 2023 году она заняла пятое место на этапе Кубка мира в Куре и на чемпионате мира в Бакуриани.

В ее активе также четыре подиума этапов Кубка Европы, включая два первых места, а также победы на чемпионате Украины в биг-эйре и слоупстайле.

В социальных сетях болельщики активно обсуждают дебют украинской фристайлистки на Олимпиаде, называя Коцар самой красивой представительницей этого вида спорта в Украине.