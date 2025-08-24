Украинская чемпионка, которую называют 'новой Харлан', снялась в купальнике и произвела фурор своей внешностью. Фото

24-летняя украинская фехтовальщица Дарья Миронюк, серебряная призерка чемпионата Европы и чемпионка Европы среди молодежи, поделилась снимками с отдыха на архипелаге Ла-Маддалена в Италии. Спортсменка предстала в синем купальнике на борту яхты, вызвав бурю комментариев и восторгов в соцсетях.

Под фото подписчики оставили десятки комплиментов. Один из пользователей написал: "Русалка 🧜‍♀️🌊🐟", другой добавил: "Модель, вау-вау-вау". Были и более эмоциональные отклики: "Она сияет☀️😍". Нашлись и шутники, заметившие детали кадра: "Ласты должны быть под водой….".

Миронюк считается одной из самых перспективных рапиристок Европы и уже получила неофициальное прозвище "новая Харлан".

Дарья родилась в Киеве в семье известных тренеров-фехтовальщиков, с детства занималась спортом в клубе "Армиец". Является мастером спорта Украины международного класса.

В её активе — золото чемпионата Европы среди молодежи в индивидуальной рапире (2024), бронза Кубка мира (2024), а также серебро взрослого чемпионата Европы в Базеле, где она дошла до финала и уступила лишь легендарной итальянке Арианне Эрриго.

Эксперты отмечают, что Миронюк уже сейчас входит в число главных надежд украинского фехтования и может в ближайшие годы стать лидером сборной.

Болельщики не сомневаются, что огромный потенциал помогут Дарье стать стать новой иконой украинского фехтования.

