Украинки назвали состав на старт отбора Евробаскета-2027

Женская сборная Украины в ноябре стартует в квалификации чемпионата Европы-2027. Украинская сборная попала в группу Е, где сыграет со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана.

Начнут отбор на Евробаскет-2027 подопечные Евгения Мурзина выездным матчем с Черногорией, после чего будут играть два номинально домашних матча в Риге, Латвия, на площадке Олимпийского центра.

Тренерский штаб национальной команды определился с составом на стартовые матчи отбора на Евробаскет: Алина Ягупова ("Валенсия", Испания), Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария), Анжелика Ляшко и Кристина Филевич (обе – "Будивельник", Украина), Татьяна Юркевичус ("Хапоэль" Беер-Шева, Израиль), Елена Бойко ("Протеас Вулас", Греция), Кристина Кулеша ("Грац", Австрия), Богдана Лапхан и Ольга Алексейчик (обе – "Франковск-Прикарпатье", Украина), Дарья Кононученко и Карина Панчук (обе – "Шаморин", Словакия), Анастасия Ковтун ("Хомутов", Чехия), Евгения Путра ("Луисвилл Кардиналс", США).

Календарь матчей в группе Е:

12 ноября. Подгорица, Черногория, 20:00. Черногория – Украина

15 ноября. Рига, Латвия, 18:30. Украина – Болгария

18 ноября. Рига, Латвия, 18:00. Украина – Азербайджан

Еще три матча квалификации на чемпионат Европы-2027 женская сборная Украины проведет в марте 2026 года.

Согласно формату, во второй раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также три лучшие команды, которые займут третьи места.

