Украинка совершила грандиозную сенсацию на Wimbledon, победив 2-ю ракетку мира. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA) в первом круге Wimbledon сенсационно обыграла американку Коко Гауфф, занимающей второе место в мировом рейтинге. Счет матча 7:6 (7:3), 6:1.

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Ключевым фактором успеха украинки стали невынужденные ошибки соперницы. 21-летняя теннисистка из США допустила 29 ошибок, что явно выбивало её из игрового ритма и лишало контроля над ситуацией на корте. Американка также сделала 9 двойных ошибок, а процент первой подачи составил всего 57%, что позволило 25-летней одесситке уверенно атаковать на приёме.

Ястремская сыграла хладнокровно и грамотно. При 25 собственных невынужденных ошибках она уверенно реализовала единственный брейк-пойнт в первом сете, а во втором – полностью доминировала. Украинка уверенно работала на подаче (выиграла 66% очков на ней) и надёжно действовала в ключевые моменты, особенно в концовках геймов.

Тай-брейк первого сета стал переломным – Гауфф проиграла пять розыгрышей подряд, включая три на своей подаче, и отдала партию со счётом 3:7. После этого Ястремская полностью забрала инициативу. Во втором сете она быстро повела 5:1, не позволив сопернице вернуться в игру, и довела матч до логичной победы.

После матча Ястремская призналась, что чувствовала особую энергию на корте:

«Первое, что хочу сказать – этот корт вызывает у меня только позитивные эмоции. Именно здесь я когда-то побеждала на юниорских турнирах. Сегодня я была просто в огне».

Несмотря на победу, украинка подчеркнула уважение к сопернице:

«Коко по-прежнему ведёт в нашем личном противостоянии – 3:1. Она замечательный человек, и у нас хорошие отношения. Мне действительно доставляет удовольствие играть против таких сильных соперниц».

Таким образом, Ястремская повторила свой лучший результат по уровню побеждённой теннисистки.

Ранее такой успех у неё был только в 2019 году, когда она обыграла Каролину Плишкову на турнире в Ухане.

Даяна впервые за четыре очных встречи обыграла Коко. Во втором круге она встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (WTA 87) – Анастасия Захарова (WTA 95).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее успешно стартовала на Wimbledon-2025 и четвертая ракетка Украины Юлия Стародубцева (WTA №81). 25-летняя уроженка Каховки праздновала успех над британкой Франческой Джонс (WTA №122). Проиграв стартовый сет всухую, украинская теннисистка собралась и вырвала победу со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

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