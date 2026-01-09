Украинка Костюк победила лучшую теннисистку России и вышла в полуфинал супертурнира в Брисбене

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал супертурнира в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1,7 миллиона долларов. 23-летняя киевлянка добилась этого права после победы над первой ракеткой России, которая выступает в так называемом нейтральном статусе, Миррой Андреевой – 7:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 107 минут. За это время Костюк один раз подала навылет, реализовала четыре из восьми брейкпоинтов и допустила две двойные ошибки.

Любопытно, что это было первое в истории противостояние этих представительниц Украины и страны-агрессора. Для нашей соотечественницы это вторая подряд на турнире победа на соперницей из топ-10 мирового рейтинга. Ранее она обыграла американку Аманду Анисимову, которая является третьей ракеткой планеты.

За путевку в финальный матч Брисбена-2026 Марта сразится с шестой в мире Джессикой Пегулой из США. С этой соперницей у украинки негативная статистика – лишь одна победа в пяти матчах.

Для Костюк старт в Брисбене является частью подготовки к первому в сезоне турниру серии Большого шлема Australian Open-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в новозеландском Окленде.

