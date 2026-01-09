Свитолина вышла в полуфинал первого же турнира 2026 года

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал первого для себя теннисного турнира года, который принимает новозеландский Окленд. Наша соотечественница в напряженном поединке с камбэком сумело преодолеть сопротивление британки Сонай Картал, которую переиграла в трех партиях – 6:4, 6:7, 7:6.

Видео дня

Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. За это время Свитолина, которая посеяна на турнире под первым номером, один раз подала навылет, реализовала пять из девяти брейкпоинтов, а также допустила одну двойную ошибку.

В решающей партии украинка проигрывала со счетом 3:5, однако сумела вынудить соперницу ошибаться и вернулась в матч, который взяла на тайбрейке – 7:5.

Отметим, что для одесситки предстоящий полуфинал станет первым с мая 2025 года. Тогда она добралась до этой стадии на супертурнире в Мадриде.

Следующей оппоненткой Элины будет 35-я ракетка мира из США Ива Йович, с которой ранее она никогда не играла.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк в блестящем стиле обыграла третью ракетку мира на супертурнире в австралийском Брисбене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!