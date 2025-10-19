Украинец, воевавший на фронте, вернулся после ранения и стал чемпионом мира по 24-часовому ультрамарафону, преодолев более 294 километров. Видео

Украинский ультрамарафонец Андрей Ткачук одержал впечатляющую победу на чемпионате мира IAU 24H World Championships 2025, который прошёл 18–19 октября во французском Альби. За сутки 40-летний уроженец Хуста (Закарпатье) пробежал 294,346 километра и стал лучшим среди всех участников соревнований.

Ткачук уверенно возглавил мужской зачёт, опередив норвежца Йо Инге Норума (285,513 км) и финна Матти Йонкку (283,699 км).

Все трое преодолели рубеж в 283 километра, что стало выдающимся результатом даже по меркам элитного ультрамарафона.

На старте видно, что Андрей находится в числе первых бегунов.

В женском зачёте победу праздновала Сара Вебстер из Великобритании и Северной Ирландии, которая установила новый мировой рекорд IAU — 278,622 км. "Серебро" досталось австралийке Холли Рэнсон (274,172 км), а "бронзу" — японке Михо Нака́те (271,987 км).

В командных соревнованиях у мужчин "золото" взяла Финляндия, "серебро" — Франция, а "бронза" досталась Польше. Среди женщин сильнейшей оказалась сборная Великобритании и Северной Ирландии, опередив команды Австралии и Японии.

Победа Андрея Ткачука стала одной из самых громких для украинского ультрабега за последние годы и закрепила его статус одного из сильнейших 24-часовых бегунов планеты.

Андрей Ткачук — украинский спортсмен, специализирующийся на сверхдлинных дистанциях. На международной арене выступает с начала 2010-х годов и считается одним из сильнейших бегунов планеты в дисциплине 24-часового бега.

В 2016 году он впервые принял участие в 24-часовом забеге и сразу стал чемпионом Украины, преодолев более 200 километров. Позже Ткачук установил национальный рекорд — 263 км за сутки, а в 2021 году пробежал 435 км за 48 часов, став вторым в истории после легендарного греко-австралийского атлета Янниса Куроса.

В августе 2021 года Ткачук установил рекорд Украины, преодолев за сутки 295,363 километра на турнире ABM Jędraszek UltraPark Weekend в Польше.

После полномасштабного вторжения 2022 года, он добровольно вступил в армию и служил в 128-й горно-штурмовой бригаде. На фронте Ткачук участвовал в боях под Запорожьем, получил осколочные ранения, но продолжал помогать другим солдатам и возвращался в строевые подразделения.

Несмотря на активную службу, он совмещал армейскую службу с тренировками и соревнованиями: Министерство обороны разрешило ему выступить на чемпионате мира по 24-часовому бегу в Тайбэе, где он показал один из лучших результатов в мире.

