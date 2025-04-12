Украинец Михайлюк установил рекорд по очкам в НБА. Видео

Украински защитник "Юты" Святослав Михайлюк провел свой лучший по результативности поединок сезона 2024/25 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Произошло это в игре регулярного чемпионата против лидера Западной конференции "Оклахомы", которую его команда проиграла 111:145.

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27-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" начал игру со скамейки для запасных, но провел на площадке 28 минут, за которые набрал 27 очков (5/6 двухочковых, 5/14 трехочковых, 2/3 штрафных). К этому он добавил 3 подбора, 3 передачи при 2 потерях.

Святослав стал самым результативным игроком команды. У второго игрока "Юты" по результативности в этом матче Брайса Сенсабау - 25 очков.

Для Михайлюка это самый результативный матч в карьере в НБА. До этого он несколько раз набирал 26 очков в матче – в последний раз в конце прошлого регулярного чемпионата в составе Бостона против Вашингтона.

В этом сезоне за "Юту" его лучшим показателем было 19 очков против Нового Орлеана 21 января.

Юта уже точно займет последнее место в Западной конференции, выиграв 17 матчей из 81. Команда Михайлюка завершит регулярный чемпионат матчем против Миннесоты в ночь на 14 апреля.

Всего в сезоне Святослав Михайлюк провел 37 матчей за Юту, набирая 8.6 очка, 2.3 подбора, 1.9 передачи за 19.5 минут в среднем за матч.

Как сообщал OBOZ.UA, Михайлюк подписал договор с новым клубом в начале августа прошлого года. Согласно соглашению Свят получит 15 миллионов долларов.

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