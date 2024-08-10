Украинец Михайлюк подписал 15-миллионное соглашение с клубом НБА – СМИ
Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк подписал четырехлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Ютой Джаз". Согласно договору наш соотечественник, который является воспитанником школы "Черкаських Мавп", получит 15 миллионов долларов.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Михайлюк присоединился к "джазменам" на правах свободного агента.
Михайлюк прошлый сезон провел в составе "Бостона" и стал чемпионом НБА. Украинец отыграл 41 матч в регулярном сезоне и 8 в плей-офф.
За профессиональную карьеру игрок сборной Украины также выступал за "Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк Никс" и "Шарлотт". В целом украинский баскетболист провел в НБА 293 игры, в которых набирал 6,3 очка + 1,7 подбора + 1,3 передачи за 16 минут на паркете.
Как сообщал OBOZ.UA, Святослав Михайлюк стал вторым в истории представителем нашей страны, которому удалось завоевать титул чемпиона НБА. Он поделился своими эмоциями от получения титула.
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