'Украине надо выдержать это давление': тренер сборной назвал ключевые задачи в решающем матче отбора на Евробаскет-2027

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин рассказал, что в решающем матче отбора на Евробаскет-2027 с Болгарией наша команда делает акцент на оборону. Результат поединка в Пловдиве с лидером группы Е во многом будет зависеть от того, как "сине-желтые" смогут отзащищаться, ведь осенью украинки уступили со счетом 60:80.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Мурзин отметил, что философия болгарского тренера – это постоянный прессинг соперника, и 14 марта Украине просто необходимо выдержать это давление и попасть свои броски.

– На что мы делаем акцент в этом матче против Болгарии?

– По сравнению с прошлым составом появилась новая игрочиня – центровая, американка. Сейчас работаем, обрабатываем информацию, потому что она совсем другого плана. И позиция другая. Не могу сказать, лучше или хуже. Была номинальная центровая, эта более подвижная, с броском.

В первой игре у нас были проблемы по организации, по выводу мяча. Очень жесткий прессинг по всей площадки предлагает Болгария. И из-за травмы Сиваковой нам приходилось держать в первом номере Алину (Ягупова – Ред.) и Лапхан. И стараемся эти моменты разобрать, убрать эти потери, убрать это давление.

У Болгарии есть сильные игроки – Христова, Константинова и Димитрова, которые забили нам более 50 очков в прошлом матче. Мы с ними не справились, поэтому акцент делаем, конечно, на защите. Тем более, что мы играем на выезде. Будем комбинировать индивидуальную защиту с командной. Очень многое будет зависеть от того, как мы будем играть в защите. И плюс – командная игра в нападении.

Очень много свободных бросков мы не реализовали в прошлой игре с Черногорией. Поэтому надеюсь, что хуже того процента, который мы имели, уже не будет.

– Кстати, результат матча с Черногорией как-то повлиял на начальный подход к встрече с Болгарией? Пришлось вносить коррективы?

– Да, безусловно. Во-первых, была плохая коммуникация именно в защите, принятие неправильных решений. В некоторых моментах играли не то, о чем мы договаривались. Не могу сказать, что игра была провальная, мы бились, боролись. Но, безусловно, могли сыграть лучше, особенно в нападении. Поэтому надо исправить эти глупые ошибки, недоразумения в защите и сыграть командное нападение. В этом мы сильны, потому что после этого матча с Черногорией будут делать все ставки на Алину.

Но Алина – опытный игрок и, думаю, она сможет расставить акценты. И ей не привыкать играть с таким давлением. Поэтому будут ее подстраховывать и будут свободные игроки на периметре.

– Я так понимаю, что у Болгарии нет такого преимущества в росте, которое где-то было у Черногории. Но здесь команда немножко быстрее, маневреннее.

– Они играют в агрессивный баскетбол. То есть прессинг, прессинг, прессинг – это философия тренера, и нам надо выдержать это давление.

– Есть мнение, что это самая сильная сборная в Болгарии за последние 20 лет.

– Знаете, здесь прослеживается система. Тренер взял эту команду, когда девушкам, кажется, было 16 лет, потом 18, 20. Затем, Татьяна Гатева довела их до национальной сборной, она их хорошо знает, провела с ними достаточно много времени, и поэтому понимает их слабые и сильные стороны. Та философия, которую она прививала им в сборных, сейчас дает результат.

– Некоторые баскетболистки сборной Украины жаловались, что было недостаточно времени для подготовки даже к первому матчу этого окна против Черногории. А здесь еще меньше.

– Безусловно. Конечно, жаль, что мы не можем между сезонами собраться и обсудить все эти принципы и все остальное. Действительно, очень мало времени. Всего четыре тренировки мы провели полным составом. Но это не оправдание, все в таких условиях. Это реалии сегодняшнего баскетбола. Здесь ничего не сделаешь.

– Я знаю, что некоторые спортсмены очень суеверные люди. У вас есть какие-то ритуалы перед матчем?

– Уже нет. Раньше, возможно, и были как у игрока. Но как тренер я уже избавился от этих ритуалов и концентрируюсь на игре.

РЕКЛАМА

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!