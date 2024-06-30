Украина выиграла чемпионат Европы по баскетболу среди спортсменов с нарушениями слуха

Мужские и женские дефлимпийские сборные Украины по баскетболу стали чемпионами Европы. В континентальном первенстве, которое с 21 по 29 июня проходило в Малаге, кроме нашей команды принимали участие Испания, Литва, Израиль, Италия, Греция, Словения, Польша, Турция.

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Украинские парни одолели в финале турнира Литву - 79:52 (15:16, 11:24, 14:22, 12:17). На пути к титулу Украина победила на групповом этапе Грецию (66:64), Польшу (78:62), Израиль (57:53), в четвертьфинале одолела Словению (108:54), а в полуфинале была сильнее сборной Польши (89:63).

Чемпионами Европы в составе сборной стали: Александр Фоменко, Иван Дударь, Виталий Быков, Дмитрий Василенко, Евгений Бречко, Егор Кропивьянский, Александр Диденко, Павел Рязанцев, Данил Бычковой, Павел Бондаренко, Андрей Раус и Александр Леванович.

Женская сборная Украины в финале обыграла Италию (71:62). На групповой стадии украинки выиграли у Греции (63:44) и Литвы (63:52), с первого места автоматически получив путевку в полуфинал. В полуфинале женская дефлимпийская сборная одолела Турцию (73:45).

Чемпионками Европы 2024 стали: Екатерина Черныш, Татьяна Кулинок, Елена Хороших, Ксения Афанасьева, Елена Огородникова, Валерия Калмыкова, Полина Солодовник, София Исенко, Юлия Броницкая, София Швайка и Анна Сивакова.

Ксения Афанасьева получила награду лучшей игроку чемпионата Европы, а Елена Огородникова была включена в символическую сборную соревнований.

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