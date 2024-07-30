Украина выдала лучший результат в истории на Олимпиаде-2024 в женской командной шпаге

Женская сборная Украины по фехтованию на шпаге в составе Джоан-Фейби Бежуры, Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Дарьи Варфоломеевой заняла 6-е место Олимпиады-2024 в командном турнире. В матче за пятое место наши девушки проиграли Южной Корее – 38:45.

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В четвертьфинале Украина проиграла сборной Китая (41:45). Затем была победа над Египтом (45:31), которая дала право соревноваться за 5-е место.

Этот результат стал лучшим в истории Украины на Олимпиадах в женской командной шпаге. До этого времени "сине-желтые" не поднимались выше восьмой ступени (2012, 2016).

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