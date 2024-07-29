'Прохожу через травму': Харлан сделала признание после завоевания 'бронзы' Олимпиады-2024

Украинская саблистка Ольга Харлана призналась, что пока не понимает того, что завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже. Комментируя победу над Чой Сибэн из Южной Кореи, наша соотечественница отметила, что пыталась продемонстрировать характер нашей страны.

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Слова Харлан приводит корреспондентка OBOZ.UA с места событий. "Я еще не понимаю, что и где произошло. Я понимаю, что я на Олимпиаде и испытывала весь мандраж и весь ужас, который был перед соревнованиями. Я боялась, что проиграю первый бой, как это было в Токио. Это твои страхи и травмы, через которые мы проходим. У меня реально была травма после Токио, и я прохожу через нее. И это показывает, что я украинка, что я сильная. А как я это сделала, даже не могу объяснить", – сказала Харлан.

Она также добавила, что посвящает свою медаль всей стране и, в особенности, воинам Вооруженных сил Украины. "Я еще шокирована, но очень сильно радуюсь за нашу страну, что я принесла какую-то хорошую новость для ребят на передовой. Потому что многие меня смотрят и знают, я после чемпионата мира со столькими ребятами познакомилась. Боже, сейчас буду плакать. Ребята, которые нас защищают, это для вас. и я хочу сказать о тех атлетах, которые не смогли сюда приехать, потому что их убила Россия, и я посвящаю это все им.." – отметила спортсменка.

Кроме того, Ольга вспомнила о своих бабушке и дедушке, которые не дождались очередной победы внучки. "Также я посвящаю это своей семье, очень жаль, что мои бабушка и дедушка не смогли это увидеть, потому что они ушли от меня год назад. Но я думаю, что они мною гордятся", – резюмировала украинка.

Для Харлан это уже пятая награда на четвертых Олимпийских играх. До этого она брала "золото" Пекина-2008, "бронзу" Лондона-2012, а также "бронзу" и "серебро" Рио-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан расплакалась после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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