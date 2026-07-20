Украина впервые вышла в плей-офф Лиги наций по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций. Это произошло благодаря поражению сборной Болгарии от команды Франции в заключительном туре основного этапа турнира.

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Накануне Украина обыграла Германию в четырех сетах и ожидала результата противостояния двух европейских команд, в котором "сине-желтым" нужно было поражение болгар.

Франция уверенно выиграла две первые партии. В третьем сете Болгария вела с разницей в пять очков, однако не смогла удержать лидерство и уступила победу "галльским петухам" со счетом 25:21.

В итоге украинская сборная сохранила седьмую позицию в турнирной таблице и впервые в истории пробилась в плей-офф. Ранее украинцы участвовали в Лиге наций лишь один раз – в сезоне 2025 года подопечные тренера Рауля Лосано заняли девятое место с шестью победами и завершили выступление на групповом этапе.

Соперником Украины в четвертьфинале Лиги наций станет сборная, занявшая второе место, – Польша. Матчи плей-офф мужской Лиги наций по волейболу начнутся 29 июля.

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