27 сентября в Чили стартует чемпионат мира-2025 среди сборных U20. Финальный поединок запланирован на 19 октября.24 сборные разделены на шесть групп, по четыре команды в каждой, и поведут борьбу за медали. В плей-офф выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, которые окажутся третьими.

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Вот они, 24 претендента на медали: Испания, Франция, Италия, Украина, Норвегия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия, ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет, США, Мексика, Куба, Панама, Новая Зеландия, Новая Каледония и Чили. Матчи чемпионата мира пройдут на стадионах пяти городов страны.

Сборная Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, получила право выступать в Чили благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 (U19). Чемпионат проходил в Северной Ирландии, а в нашей команде выступали игроки не старше 2005 года рождения.

При жеребьевке, которая прошла в Чили, действовал географический принцип во избежание попадания нескольких команд одной конфедерации в группу. Соперниками сборной Украины по группе В стали команды Южной Кореи, Панамы и Парагвая. В рамках подготовки к ЧМ-2025 наша команда провела в Испании в июне два контрольных матча - со сборными Марокко и США. Пожелаем нашим ребятам успехов на футбольных полях в Чили.

104 раза динамовцы огорчали соперников

Не так часто OBOZ информируют о том, как проходит первенство Украины среди команд U19. Как и старшие товарищи, ребята динамовской команды заняли первое место. В 30 матчах они набрали 80 очков - 26 побед, 2 ничьи, 2 поражения. 104 мяча киевляне забили, всего 12 пропустили. Привел своих подопечных к успеху Игорь Костюк. Это восьмой успех динамовцев в чемпионатах Украины. Двое из них стали лучшими бомбардирами. В 27 матчах 23 мяча (все - с игры, ни одного пенальти!) забил Дмитрий Кремчанин, а Фёдор Задорожный в 25 играх отличился 21 раз, причем пять мячей ворота соперников он забил с 11-метровой отметки. В тройке лучших бомбардиров также Алексей Безручук из "Колоса" - в 28 играх он отличился 17 раз. Донецкий "Шахтер", лучшая команда сезона-2023/2024, оказался на втором месте - 76 очков. Также в первой пятерке "Карпаты" (62), "Колос" (61) и "Верес" (48). Среди аутсайдеров - "Левый берег" (27), "Черноморец" (19), "Ингулец" (18) и ЛНЗ (16).