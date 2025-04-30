Шесть очень важных матчей сборная Украины по футболу проведет осенью нынешнего года. Это отборочные игры на ЧМ-2026 в зоне УЕФА. 16 сборных будут представлять Европу на 23-м мировом первенстве, которое впервые пройдет в трех странах на 16 стадионах. В финальном турнире награды впервые разыграют 48 сильнейших сборных мира.

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Еще раз напомню вам, друзья, как можно пробиться на Мундиаль в числе 16 европейских команд. На групповом этапе европейской квалификации сформированы 12 отборочных групп. В некоторых из них сыграют по 4 сборные, в других – по 5. Команды проведут домашние и гостевые матчи, которые уже начались и завершатся 18 ноября. 12 победителей групп получат прямые путевки на ЧМ-2026. Во втором раунде отбора будут разыграны еще 4 путевки. Их оспорят 12 сборных, занявших в своих отборочных группах вторые места, также к ним присоединятся 4 лучшие сборные чемпионата Лиги Наций-2024/2025, которые финишируют в отборочных группах ниже третьего места.

Стыковые матчи состоят из одного полуфинального и одного финального матча. Обладатели этих четырех путевок определятся в конце марта 2026 года. Финальный матч ЧМ-2026 будет сыгран 19 июля в Нью-Йорке, а спор за награды начнется в Мехико 11 июня.

Поклонники футбола Украины мечтают среди 48 участников финального турнира увидеть и нашу сборную, хотя путь туда нелегкий.

Календарь отборочных игр нашей сборной

Вашему вниманию календарь домашних и гостевых осенних отборочных матчей сборной Украины.

1-й тур. 5 сентября. Украина – Франция

2-й тур. 9 сентября. Азербайджан – Украина

3-й тур. 10 октября. Исландия – Украина

4-й тур. 13 октября. Украина – Азербайджан

5-й тур. 13 ноября. Франция – Украина

6-й тур. 16 ноября. Украина – Исландия

20-го и 23-го марта сборная Украины провела два стыковых матча со сборной Бельгии за выход в дивизион А Лиги Наций. До этой игры соперники встречались лишь один раз, на групповом этапе Евро-2024 сыграв вничью – 0:0. Первый матч наша команда выиграла в Мурсии 3:1, а во втором в Генке уступила – 0:3. Для подготовки к этим двум матчам плей-офф Лиги Наций со сборной Бельгии Сергей Ребров вызвал 25 игроков (основной список), еще 6 попали в резервный. Украинские клубы представляли 6 футболистов "Шахтера", четверо из "Динамо", трое из "Полесья", по одному представителю "Александрии" и "Карпат".

Пятеро легионеров представляли английские клубы, двое – испанские, по одному – Италии, Португалии и Греции. Каков будет выбор Сергея Реброва на шесть отборочных матчей ЧМ-2026? Будут ли в этом списке значительные изменения? Решать исключительно главному тренеру, поскольку за результат отвечает он.

А в июне в Канаде, а именно в Торонто, сборная Украины в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2026 проведет два матча со сборными Канады и Новой Зеландии.