Украина установила рекорд чемпионатов мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу добыла самую разгромную победу в матче за третье место в истории чемпионатов мира. Накануне наша команда под руководством тренера Александра Косенко разнесла Францию и вдвое превзошла предыдущие достижения участников турнира.

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"Сине-желтые" добыли над "галльскими петухами" сверхразгромную победу со счетом 7:1. До этого в бронзовом финале разница мячей между командами не превышала трех голов.

В 1992 году сборная Испания обыгрывала Иран 9:6. Спустя 12 лет бразильцы разбили принципиальных соперников из Аргентины 7:4. А в 2012-м Италия не оставила шансов Колумбии – 3:0.

Теперь же украинцы повысили планку до +6. Для наших футзалистов это был второй поединок за "бронзу" мундиаля в истории – в 1996 году "сине-желтые" минимально уступили россиянам – 2:3.

Подопечные Косенко записали в свой актив и личные награды. Так Даниил Абакшин завоевал "серебряную бутсу" турнира, забив семь мячей. А Ростислав Семенченко был назвал третьим лучшим игроком ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в драматичном полуфинале ЧМ-2024 по футзалу украинцы проиграли команде Бразилии (2:3).

В 1/4 финала "желто-синие" обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году. 24 сентября в 1/8 финала украинцы были сильнее Нидерландов – 3:1.

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