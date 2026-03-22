Украина установила исторический антирекорд Кубков мира по биатлону

Украинские биатлонистки впервые истории завершили сезон Кубка мира без участия в женских масс-стартах. Это произошло после того, как ни одна наша спортсменка не смогла отобраться в заключительную гонку 9-го этапа в Холменколлене.

Александра Меркушина имела шанс выступить в последнем масс-старте сезона, однако не попала в стартовый список. По итогам этапа она стала третьей запасной, набрав 36 очков после 14-го места в спринте и 32-й позиции в пасьюте.

В гонку проходят 30 биатлонисток: 23 лучших по общему зачету Кубка мира и еще семь по результатам этапа. В Холменколлене освободилось только одно место из-за отказа австрийки Лизы Терезы Гаузер, и его заняла шведка Анна-Карин Гайденберг, которая имела на одно очко больше, чем украинка.

Таким образом, Украина завершила олимпийский сезон без участия в женских гонках с массовым стартом. Всего в сезоне было пять таких гонок, включая старт на Олимпийских играх-2026, однако наши соотечественницы так и не смогли ни разу набрать достаточного количества очков для квалификации.

Единственный случай возможного участия произошел на 6-м этапе в Нове-Место, где Кристина Дмитренко получила место в масстарте, но отказалась от выступления из-за подготовки к Олимпиаде.

