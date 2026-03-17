Где смотреть заключительный этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций

В четверг, 19 марта, стартует заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/2026. Программа будет включать мужской и женский спринт, гонки преследования, а также гонки с массовым стартом .

Видео дня

Соревнование состоится в норвежском Холменколлене, на одном из самых известных и значимых стадионов мира. Трасса отличается сложным рельефом с частыми подъемами и спусками, требующими высокой выносливости и точного расчета сил.

Холменколлен известен резкими перепадами ветра на стрельбище, что усложняет стрельбу и часто становится решающим фактором в гонках. Широкие повороты и длинные прямые позволяют развивать высокую скорость, но требуют точного контроля лыж и техники.

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "MEGOPACK" медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины: (состав будет опубликован позже)

Мужская сборная Украины: (состав будет опубликован позже)

Этап 9 – Холменколлен, Норвегия

19 марта 2026

17:15, спринт 7.5 км, женщины

20 марта 2026

17:15, спринт 10 км, мужчины

21 марта 2026

14:45, гонка преследования 10 км, женщины

17:15, гонка преследования 12.5 км, мужчины

22 марта 2026

14:45, масс-старт 12.5 км, женщины

17:30, масс-старт 15 км, мужчины

*время киевское

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!