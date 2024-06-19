Украина – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Сборная Украины по футболу в пятницу, 21 июня, сыграет второй матч группового этапа чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Команда Сергей Реброва после фиаско в игре с Румынии встретится со словаками, которые шокировали Бельгию в первом туре.

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Поединок примет стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – СЛОВАКИЯ

Евро-2024. 2-й тур

Группа Е

Дюссельдорф, стадион "Меркур Шпиль-Арена"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия), арбитр VAR: Дэвид Кут (Англия)

Украина – Словакия – 0:0

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ДВА ДНЯ ДО МАТЧА. Перед игрой вновь всплыла история взаимоотношений Михаила Мудрика и российской модели Виолетты Грачевой. Вроде бы украинец послал девушке букет роз ко Дню рождения...

ДВА ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех поклонников игры №1. Украинцы постараются реабилитироваться за фиаско в первом матче Евро-2024.

В официальных матчах команды играли четыре раза и преимущество на стороне словацкой команды, которая одержала две победы при одном поражении. В последний раз соперники встречались в Лиге наций 2018/19. Украинцы выиграли дома 1:0, а в Трнаве были разгромлены 4:1. Правда, тот матч не имел турнирного значения, так как "сине-желтые" досрочно выиграли группу.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча со Словакией на чемпионате Европы-2024 вокруг сборной Украины возник скандал, связанный с фитнес-моделью из России.

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