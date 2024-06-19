Украина – Словакия: назван фаворит решающего для сборной матча Евро-2024

Сборная Украины считается фаворитом матча чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии, в котором она сыграет со Словакией. После разгромного поражения команды Сергея Ребров от Румынии на старте турнира встреча 21 июня превращается для "сине-желтых" в решающую.

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Поединок примет стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Аналитики отдают предпочтение украинской команде. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех словацкой сборной достигают уровня 3,80.

При этом эксперты практически уверены в том, что игра не порадует болельщиков большим количеством голов. На то, что команды не более двух раз отправят мяч в ворота, предлагается индекс 1,67.

Отметим, что украинцы считались фаворитами и в игре с Румынией, однако были разгромлены 3:0. В свою очередь словаки подходили в статусе андердогов к поединку против Бельгии, что не помешало им добыть минимальную победу.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии на старте Евро-2024.

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