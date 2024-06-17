Сколько стоит Украина и какой рекорд Евро принадлежит нашему форварду: все о 'сине-желтых' на чемпионатах Европы

17 июня сборная Украины стартует на Евро-2024 матчем с Румынией и в четвертый раз в своей истории выступит на чемпионатах континента. На турнире нашей команде принадлежат не самые приятные рекорды резкльтативности, однако под руководством Андрея Шевченко "сине-желтые" уже доходили до четвертьфинала в 2021 году.

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OBOZ.UA собрал ключевые и самые интересные факты, связанные с выступлением украинской сборной на футбольных Евро.

ДОЛГИЙ ПУТЬ НА ЕВРО. До 2012 года чемпионаты Европы были оставались лишь мечтой Украины, которая неоднократно была очень близка к тому, чтобы пройти квалификацию, однако в последний момент останавливалась в шаге от путевки. Шанс таки выступить на турнире наша команда получила благодаря домашнему Евро-2012, куда не отбиралась на правах хозяйки.

И в итоге после скандала с незасчитанным голом в матче с Англией (0:1) украинцы финишировали на третьем месте в группе и не смогли пробиться дальше. В 2016 году "сине-желтые" наконец-то попали на Евро во Францию своими силами через ненавистный плей-офф, но также не вышли из своего квартета.

А вот на чемпионат-2020 команда Андрея Шевченко отобралась уже напрямую, как победитель группы. С горем пополам с третьего места в квартете выбралась в плей-офф, где в 1/8-й прошла сборную Швеции (2:1) и остановилась в четвертьфинале, уступив англичанам 0:4.

На Евро-2024 в Германии Украина также попала через плей-офф. Получив уже по ходу отбора нового тренера в лице Сергея Реброва, наша команда заняла третье место в своей группе, пропустив вперед Италию лишь по разнице мячей. А затем пробились на чемпионат Европы через стыковые матчи, оставив за бортом финального турнира Боснию и Герцеговину и Исландию.

СОСТАВ. Сергей Ребров привез на Евр-2024 26 футболистов. И лишь один Андрей Ярмоленко ухитрился сыграть на всех трех предыдущих турнирах. По три финальной стадии за плечами полузащитника бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука и опорника "Шахтера" Тараса Степаненко.

При этом по сравнению с составом на Евро-2020 в заявке Украины осталось сразу 17 футболистов.

Девять исполнителей из нынешней заявки являются дебютантами турнира: голкипер Андрей Лунин ("Реал", Мадрид), защитники Ефим Конопля, Валерий Бондарь ("Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Максим Таловеров (ЛАСК Линц) и Богдан Михайличенко ("Полесье"), полузащитники Владимир Бражко ("Динамо" Киев) и Михаил Мудрик ("Челси", Лондон) и форвард "Динамо" Владислав Ванат.

РЕКОРДЫ. Хоть "сине-желтые" впервые попали в финальную стадию чемпионата Европы только 12 лет назад, они уже успели отметиться некоторыми рекордами, правда, не всеми можно гордиться. Так, на протяжении 11 матчей подряд Украина пропускала хотя бы один гол в финальных стадиях Евро. Никто из других сборных не имеет более длительной серии.

Также Украина провела пять матчей кряду на Евро без забитых мячей – наша команда не смогла пробить Францию и Англию на турнире 2012 года, а затем проиграла все три встречи в группе на чемпионате-2016, когда представители "Шахтера" и "Динамо" разругались во время очного поединка накануне турнира. А затем "сине-желтые" не могли

Еще один антирекорд удерживают совместно Украина, Дания, Турция и СССР, которые провели по одному турниру в истории с нулем голов за турнир, то есть, без единого забитого мяча.

Сейчас после трех чемпионатов на счету "сине-желтых" по 8 забитых и пропущенных голов. Также украинцы еще ни разу не играли вничью – три победы и 8 поражений.

Зато представителю нашей команды принадлежит самый поздний победный гол на Евро. Его автором стал лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик. Думаю, что все футбольные фанаты помнят его исторический мяч, забитый на 120+1-й минуте в ворота Швеции в плей-офф чемпионата-2020.

К слову, атакующий полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик входит в топ-7 самых быстрых футболистов нынешнего Евро. Украинец развивает скорость 36,63 км/ч. А самым быстрым футболистом Европы считается Микки Ван де Вен из сборной Нидерландов, которому по силам 37,38 км/ч.

ЦЕНА. Сборная Украины находится на 10 месте в списке самых дорогих сборных чемпионата Европы-2024. Состав команды Сергея Реброва оценивают в 379 миллиона евро. По информации transfermarkt, больше всех стоит полузащитник "Арсенала" Александр Зинченко – 38 миллионов евро, а Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Артема Довбика оценили в 35 миллионов.

Для сравнения самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 миллиарда. На втором месте идут французы – 1,23 миллиарда.

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