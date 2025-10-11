Покинул команду. Сборная Украины по футболу лишилась своего лидера перед игрой с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков пропустит матч отборочного тура чемпионата мира-2026 против Азербайджана, который состоится 13 октября. 23-летний легионер "Жироны" закончил сборы с командой и будет восстанавливаться от травмы.

Видео дня

"К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче", – написал Судаков в Instagram.

Позже футболист выложил фотографию с фиксирующей повязкой.

Напомним, что Георгий получил повреждения плеча в матче с Исландией. На 35-й минуте Сайвар Магнуссон поставив заслон в центре поля, сильно ударив украинца. Судаков смог на некоторое время восстановиться, однако продолжить поединок у него не вышло. На 39-й минуте его заменил Назар Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в столице Исландии сборная Украины провела яркий и напряжённый матч отбора к чемпионату мира-2026. На мокром газоне "Лейгардальсведлюра" команда Сергея Реброва вырвала победу (5:3) и вернулась в борьбу за путёвку на мундиаль.

Ребров после игры признал, что матч оказался крайне тяжелым и предупредил, что радоваться рано, ведь без успеха в следующей игре результат утратит значение. Во время флеш-интервью в эфире MEGOGO наставник подчеркнул, что команде было непросто в Рейкьявике.

5 сентября мужская сборная Украины по футболу поражением 0:2 открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-й минуте. Во 2-м туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины умудрилась сыграть с Азербайджаном 1:1 на его поле.

Перед четвертым туром украинская сборная идет на втором месте в турнирной таблице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!