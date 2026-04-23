Украина победила Польшу перед польскими трибунами, дважды уступая по ходу матча на чемпионате мира по хоккею U18. Видео

Юношеская сборная Украины по хоккею обыграла Польшу 6:3 на чемпионате мира U18 в дивизионе IA, который в эти дни проходит в польском городе Крыница-Здруй. Подопечные Александра Бобкина дважды отыгрываясь по ходу встречи. Матч прошёл при поддержке польских трибун, а итоговый рывок в третьем периоде принёс украинцам уверенную победу.

Счёт открыла Польша на 8-й минуте после точного броска Станислава Левандовского. Украина быстро ответила в большинстве усилиями Дениса Жеребко, восстановив равновесие 1:1.

Во втором периоде хозяева снова вышли вперёд, реализовав численное преимущество благодаря Антони Галанта. К заключительной двадцатиминутке украинцы подошли в роли догоняющих.

В начале третьего периода Жеребко сравнял счёт, переиграв соперников индивидуально. Дальше инициатива перешла к Украине: решающий вклад внёс Данило Олифирчук, оформивший три шайбы в заключительном отрезке и доведший счёт до 6:3.

После четырёх туров Украина имеет 6 очков и сохраняет третью позицию в группе. В последнем матче турнира команда сыграет со Швейцарией 24 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне юношеская сборная Украины по хоккею потерпела второе подряд поражение. В третьем туре турнира "сине-желтые" выигрывали со счетом 3:0 у команды Казахстана, но в итоге уступили – 3:5.

