Сборная Украины пропустила 5 голов подряд, выигрывая 3:0, и проиграла матч ЧМ по хоккею U-18

Юношеская сборная Украины по хоккею потерпела второе подряд поражение на чемпионате мира в дивизионе IA, который в эти дни проходит в Польше. В третьем туре турнира "сине-желтые" выигрывали со счетом 3:0 у команды Казахстана, но в итоге уступили – 3:5.

Украинцы забросили три шайбы уже к 25-й минуте встречи усилиями форвардов Артема Ратушняка и Святослава Васяка, а также защитника Ярослава Панасенко. Однако еще во втором периоде казахи успели дважды огорчить голкипера нашей национальной команды Ильи Боброва.

В заключительной трети матча соперники "сине-желтых" сравняли счет в начале периода, а на 57-й минуте вышли вперед. Это заставило тренерский штаб Александра Бобкина снять голкипера. В итоге с сиреной украинцы пропустили пятую шайбу.

Таким образом после победы над Словенией и поражений от Венгрии и Казахстана в активе нашей сборной три очка. Шансов подняться в элиту, для чего нужно стать победителями турнира, у украинцев уже нет.

Следующую встречу подопечные Бобкина проведут с хозяевами турнира 23 апреля. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени. Завершат ЧМ украинцы поединком против лидеров швейцарцев (24 апреля в 17:00).

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная Узбекистана по хоккею установила впечатляющий рекорд, забросив 88 голов за четыре матча в седьмом дивизионе ЧМ.

