Украина официально определилась, будет ли бойкотировать Паралимпиаду-2026 после решения МПК по России

Президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич заявил, что наша страна не будет отказываться от участия в Паралимпиаде-2026, несмотря на допуск российских спортсменов под национальным флагом. Такое решение прозвучало после подтверждения, что представители России и Беларуси смогут выступать с символикой своих государств.

Сушкевич раскритиковал разрешение шести российским спортсменам соревноваться под флагом своей страны. "Я дуже-дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським спортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності стосовно представників країни-вбивці! Це не fair play", – заявил он в комментарии hromadske.

При этом глава НПК подчеркнул, что вопрос бойкота не рассматривается. "Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити [російському лідерові Володимиру] Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде!" – сказал Сушкевич.

Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге заявил, что допуск россиян с флагом противоречит Олимпийской хартии. "Деякі члени паралімпійської збірної України є ветеранами цієї війни, людьми, які безпосередньо стали жертвами цього російського вторгнення. Це рішення є не тільки нечутливим та невіглаським, але й суперечить Олімпійській хартії", — отметил он.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет отменил запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в Играх. При этом четыре международные федерации, отвечающие за шесть видов спорта зимней Паралимпиады, сохранили ограничения.

В декабре 2025 года Россия и Беларусь выиграли апелляцию против Международная федерация лыжного спорта и сноубординга в Спортивный арбитражный суд, что позволило их спортсменам участвовать в соревнованиях и набирать рейтинговые очки.

Международный паралимпийский комитет подтвердил BBC Sport, что 10 спортсменов из России и Беларуси получили приглашения для участия в парагорнолыжных соревнованиях, паралыжных гонках и парасноубординге. Это первый случай после Игр в Сочи 2014 года, когда российский флаг будет поднят на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

