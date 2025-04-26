'Украина меня не пугает'. Вратарь 'Челси' завершил карьеру и ушел в армию воевать

Перспективный французский вратарь Николас Тье, которого лондонский "Челси" подписал в 13 лет, объявил о завершении футбольной карьеры в 24 года и вступил в армию. Он расстался с футболом без сожалений и с чувством гордости, сменив вратарские перчатки на военный камуфляж, пишет rmcsport.

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Бывший спортсмен присоединился к 1-му парашютно-гусарскому полку – бронекавалерийскому подразделению французской армии.

"Интерес к футболу у меня угас", – признался он в интервью Ouest-France. – "Я всегда любил военные профессии, поэтому подумал: почему бы не пойти в армию? Мой отчим – парашютист в Кот-д'Ивуаре, я часто бывал в казарме, наблюдал... Это меня вдохновило".

"Если будет открыта миссия в Украине – вперед"

Родившийся в Лилле Николас Тье начал заниматься футболом в Пуатье, после чего попал в Региональный футбольный институт в Шатору. Его игра привлекла внимание нескольких клубов, в том числе "Ренна", но вместо этого он выбрал "Челси", подписав контракт в 13 лет.

В 17 лет он заключил первый профессиональный договор с лондонцами, поднявшись от команды U13 до Премьер-лиги 2 под руководством тренеров вратарей Энрике Хиларио и Кристофа Лоллишона. В сезоне 2017/2018 Тье выиграл Молодежную Лигу чемпионов и даже был внесен в заявку "Челси" на Лигу чемпионов.

Однако дальнейшая карьера пошла не по плану. Из-за высокой конкуренции он так и не сыграл за первую команду и в 2020 году покинул "Челси". Следующей остановкой стал португальский "Гимарайнш", где его ожидали трудности: смена тренерского штаба, задержки с выплатами зарплаты и исключение из тренировок с основной командой.

После нескольких матчей за резерв "Гимарайнша" Николас Тье расторг контракт в 2023 году. В 2020 году его вызывали в сборную Кот-д'Ивуара, но без выхода на поле, а в 2021 году он дошел до четвертьфинала Олимпиады в Токио. Были предложения из французского Национального дивизиона, но интерес к футболу у Тье окончательно пропал. Его решение поддержали отец и бывший тренер Энрике Хиларио.

"Я пошел в армию, чтобы защищать Францию"

"Я не занимаюсь политикой", – подчеркнул Тье. – "Я поступил в армию, чтобы решать проблемы в их источнике. Если откроется возможность участвовать в операции в Украине – вперед. Это меня не пугает".

В 2018 году его впервые вызвали в сборную Кот-д’Ивуара, но он снялся из-за травмы. В 2021 году вошел в состав команды на Олимпийские игры в Токио.

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