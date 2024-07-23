Украина – Ирак: все подробности матча по футболу на Олимпиаде-2024

Сборная Украины по футболу в среду, 24 июля, проводит исторический матч. Впервые наша команда принимает участие в летних Олимпийских играх. За двое сутки до официального открытия турнира "сине-желтые" стартуют на групповом этапе поединком против Ирака.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Парк Лионне" в Лионе. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Ирак. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ИРАК

Увидеть противостояние можно будет на региональных каналах "Суспильного", которые доступны в цифровом телевидении T2. Также прямой эфир из Лиона будет доступен на видеосервисе Megogo, который запустил специальный раздел "Мужской футбол от Discovery+".

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ИРАК

Явными фаворитами игры считаются наши футболисты. Ставки на победу подопечных тренера Руслана Ротаня принимаются с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех Ирака достигают уровня 4,75.

СУДЬИ НА УКРАИНА – ИРАК

Обслуживать встречу доверили интернациональной бригаде арбитров, которую возглавляет Махмуд Исмаил из Судана. Помогать ему будут лайнсмены Элвис Нупуэ из Камеруна и Либан Ахмед из Джибути. Роль четвертого судьи исполнит угандийка Шамира Набадда.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить хорват Иван Бебек.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Руслан Ротань, главный тренер сборной Украины:

– Мы изучаем их. Команда в физическом плане сильна. Нельзя сказать, что она не техническая. Технические составляющие очень хорошие. Быстрая атака, вертикальная игра, открытий за спину очень много, это уже можно отметить. Добавьте сюда еще трёх игроков из национальной сборной. Поэтому я думаю, что эта команда в очень хорошем состоянии и они будут также претендовать на плей-офф. Они просто так не будут никому отдавать очки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Фесюн – Мартынюк, Таловеров, Салюк, Крупский – Рубчинский, Михайленко, Криськив – Хлань, Брагару, Сикан

Ирак: Хассан – Аль Хусейн, Макнази, Оджаими, Саад – Мохаммед, Аль-Мухтар, Байеш, Джасим, Абдель Амир – Хуссейн

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