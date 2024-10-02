Лидера сборной Украины унесли на носилках с поля и госпитализировали во время полуфинала чемпионата мира по футзалу. Видео

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма получил тяжелую травму колена в полуфинальном матче чемпионата мира против Бразилии. Эпизод случился в первом тайме.

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На 15-й минуте Петр вступил в борьбу за мяч с соперником. Бразильский футзалист упал на ногу нашему соотечественнику, после чего Петр не смог подняться с паркета.

Медики даже не рискнули переворачивать украинца и в такое позе, как он упал, погрузили на носилки. 32-летний ивано-франковец был госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/4 финала подопечные Александра Косенко обыграли главную сенсацию турнира - команду Венесуэли (9:4). Последний раз в 1/2 финала ЧМ, Украина играла в 1996 году.

Накануне в 1/8 финала сборная Венесуэлы сенсационно обыграла команду Испании. Поединок в Андижане завершился со счетом 2:1. 24 сентября в 1/8 финала украинцы обыграли команду Нидерландов – 3:1.

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