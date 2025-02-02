Украина осталась без медалей чемпионата Европы по биатлону, уйдя на 2 штрафных круга после последней стрельбы в эстафете

Сборная Украины по биатлону не смогла выиграть ни одной медали на чемпионате Европы, который проходил в Мартел-валь-Мартелло, Италия. В эстафете Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк финишировали 8-ми в заключительной гонке турнира.

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Артем начал гонку уверенно, на первой стрельбе он занял 2-е место без промахов, уступая лидирующей Германии 6 секунд. На второй стрельбе стоя украинец вышел в лидеры, опережая молдавского биатлониста на 1 секунду.

Виталий Мандзын ушел на свой этап четвертым с отставанием 16 секунд от Норвегии. Лежа он отработал чисто и поднялся на второе место, но проигрыш увеличился до 20 секунд. Один неточный выстрел на стойке позволил сохранить 2-ю позицию, но отставание выросло до 41 секунды, а сборная Франции ушла на штрафной круг.

Антон Дудченко отправился отв бой третьим, уступая лидерам 1 минуту 6 секунд. Первая стрельба оказалась неудачной – три промаха, после чего гандикап еще больше возрос (1:42.3). На втором огневом рубеже допустил два промаха, сохранив позицию, но увеличив отставание до 2:14.2.

Финишный этап за Украину бежал Тарас Лесюк и он (этап) стал провальным. Три промаха на лежке и два штрафных круга на стойке отбросили "желто-синих" на 8-е место с итоговым проигрышем 4:34.

Победу добыла Норвегия, второй финишировала Германия. Третьими стали французы.

Напомним, что лидер украинской команды Дмитрий Пидручный пропустил это ЧЕ.

В прошлом году сборная Украины на континентальном первенстве смогла завоевать лишь одну медаль и занять последнее 6-е место. "Бронзу" в спринте взяла Кристина Дмитренко.

Ранее на Евро-2025 украинской биатлонистке Анне Кривонос не удалось финишировать в спринтерской гонке. Наша соотечественница не попала в итоговый протокол, так как была дисквалифицирована организаторами соревнований.

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