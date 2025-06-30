'Уехала и правильно сделала': чемпион ОИ из РФ выдал правду об Исинбаевой, которая отреклась от армии России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко отреагировал на то, что бывшей звезде легкой атлетики Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Ярый Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина восхитился соотечественницей, которая переехала в Испанию.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист отметил, что прыгунья с шестом прославляла страну-агрессора на международной арене и "правильно сделала", что покинула ее. Он также накинулся на чиновников, которые уехали из РФ после начала войны против Украины.

"А не хотели бы заблокировать счета Чубайсу, всем тем, кто сбежал из страны с триллионами, кто обворовал российский трудовой народ? Надо сначала разобраться с теми, кто предал Россию, владея информацией. А Исинбаевой за что блокировать счета? Нашли с кого спрашивать. Она прославляла Россию в спорте. Уехала и правильно сделала. Что касается уплаты налогов, можно привести десятки примеров, когда бизнесменов просят перевести огромные суммы, иначе закроют их компании. Надо мной тоже поиздевались, ограбили меня, хотя я платил налоги. Меня тоже коснулось беззаконие", – сказал Тихонов.

Напомним, Исинбаева в прошлом активно сотрудничала с властями. Она была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года и участвовала в продвижении поправок к Конституции в 2020-м, позволивших диктатору остаться у власти до 2036 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Исинбаева в 2023-м сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками. В январе нынешнего года она побывала в РФ на похоронах своего тренера.

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