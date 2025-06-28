Сбежавшую в Испанию Исинбаеву, которая агитировала за Путина, настигла карма в России

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, ранее активно поддерживавшая режим Путина, оказалась в центре налогового скандала. Федеральная налоговая служба России заблокировала все ее счета из-за долгов.

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По данным СМИ, бывшая легкоатлетка задолжала российской налоговой 1,13 миллиона рублей (~12200$). Около миллиона она уже погасила, но остаётся неоплаченной сумма в 818 тысяч (~8480$). Финансовые санкции затронули сразу три счёта спортсменки.

В комментариях болельщики с иронией обсуждают карму, которая настигла Елену.

"Ещё вчера ты плачешь Путину в рубашку, а уже завтра ты в немилости из-за отказа воинского звания", " Месть за отъезд в Испанию и открытую позицию по ситуации в стране. Режим таким образом решил её наказать. Можно любую причину привязать, чтобы унизить или дискредитировать человека", "А так изгибалась, как поправки рекламировала Лена — что потом свалить с концами из страны" - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Исинбаева в прошлом активно сотрудничала с властями. Она была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года и участвовала в продвижении поправок к Конституции в 2020-м, позволивших диктатору остаться у власти до 2036 года.

Сейчас 43-летняя Исинбаева проживает на Тенерифе, где, по её же словам, ведёт "обычную жизнь". В 2023 году она фактически отреклась от Путина, армии РФ и назвала россиян "неудачниками".

Последний раз в Россию она прилетала в январе 2025 года — на похороны своего тренера Евгения Трофимова в Волгограде.

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