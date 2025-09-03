'Что спортсмен может сделать?' Президент УЕФА встал на защиту россиян и пожаловался на 'политическую истерию'

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александр Чеферин выразил сожаление в связи с отстранением российских команд от международных турниров. Словенский функционер добавил, что выступает против санкций в отношении атлетов, а также пожаловался на "политическую истерию" вокруг войны РФ против Украины.

Об этом Чеферин заявил в интервью изданию Politico. По его словам, организация действительно была готова вернуть в свои соревнования российские юношеские команды, но столкнулась с давлением со стороны "безрассудных политиков".

"С другой стороны я не сторонник отстранения спортсменов. Потому что что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень тяжело. Отстранение россиян длится уже три с половиной года. Остановилась ли война на Украине? Нет. Мы хотели вернуть детей, юношей и девушек до 17 лет, и даже получили поддержку от нашего исполнительного комитета. Но потом началась такая политическая истерия..." – пожаловался Чеферин.

Глава УЕФА также призвал к остановке войны в Украине, однако не назвал Россию агрессором и виновницей гибель мирных украинцев, в том числе спортсменов. "Мы были одними из первых, кто действовал, искренне веря, что спорт может помочь положить конец этой трагедии. К сожалению, жизнь показала нам обратное. Для нас совершенно очевидно, что война должна прекратиться. Война должна прекратиться", – подытожил словенец.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словении раскрыли истинное отношение президента УЕФА Александра Чеферина к России.

