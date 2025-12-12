'Пьяная' ссора положила конец дружбе: Винник с женой вынесли на публику 'грязное белье' семьи своего экс-продюсера Горбенко

Украинский певец Олег Винник вместе с женой Таюне раскрыли подробности конфликта со своим экс-продюсером Александром Горбенко. Артисты публично заявили, что последней каплей в их некогда дружеских отношениях стала ссора в Германии, которая возникла из-за "проблем с алкоголем" в семье бывшего члена их творческой команды.

Как отметила Таюне в интервью "РБК-Украина", после начала большой войны они приютили семью Горбенко в своем доме в Берлине и пытались обеспечить гостям комфортные условия. Сначала им вроде удавалось уживаться, но потом возникали неприятные "нюансы".

"Мы воспринимали их как родных людей. Они прожили у нас примерно две недели. Я даже своих в чем-то ограничивала, чтобы гостям было удобно. Но было много разных нюансов. Там у семьи были проблемы с алкоголем. Однажды вечером они поссорились между собой очень сильно. А это немецкий дом. Я очень испугалась, что приедут полицейские, потому что разбираться будут уже с нами, ведь квартира наша. Олег сказал, что в нашей квартире так себя не ведут. Мы ушли, оставив их на кухне. Когда мы проснулись, их уже не было. Ни "спасибо", ни "до свидания", ничего", – рассказала Таюне.

По словам исполнительницы, тогда она пыталась связаться с женой Горбенко – Ниной, но попытки оказались тщетными. Вместо диалога с товарищами супруги начали читать о себе в сети скандальную информацию, которую распространял их экс-продюсер.

Что рассказывал Горбенко о Виннике

Олександр Горбенко публично заявлял, что Олег Винник пересек границу Украины 27 февраля 2022 года в автомобиле его жены. Однако, по словам мужчины, сделал это артист не открыто, а прячась под пледом.

"Моя жена с дочерью, тещей и домашними животными на собственном автомобиле пересекла государственную границу Украины. На заднем сиденье автомобиля, между тещей и дочерью, под синим пледом лежало дрожащее Олежкино тело. Плед нужен был для маскировки тела. За рулем была Тая, потому что моя жена отказалась нарушать закон и выполнять требования бывшего артиста. Впоследствии, через четыре дня, мой бывший друг и артист выгнал мою семью в том же составе на улицу города Берлин", – заявлял экс-продюсер певца.

Позже Горбенко поставил под сомнение тот факт, что Винник помогает украинским защитникам. Он отметил, что команда исполнителя "два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей" и "рассказывает сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому". Горбенко убежден, что аудитория никогда не увидит подтверждения благотворительной деятельности Винника, мол, ее никогда не было.

