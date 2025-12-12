Каким будет самый дешевый внедорожник Mercedes: фото и подробности

Новый Mercedes Гелендваген постепенно готовят к премьере в роли самого дешевого внедорожника компании. Про автомобиль, который показали на фото, уже известны некоторые подробности.

Carscoops показывает новый Mercedes G-Class 2027 года в ходе дорожных испытаний. Это тестовый прототип, дизайн которого скрывают под пленкой.

Ожидалось, что Новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Однако в компании ранее отметили, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

Пока известно об электрических силовых установках. Однако G-Class EQ стартовал на рынке не так уж хорошо. Поэтому для младшей модели могут предусмотреть гибридные или даже полностью бензиновые варианты.

