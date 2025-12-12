Отключения света будут по всей Украине: детали графиков на 13 декабря

В субботу, 13 декабря, во всех областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность, как и в последние дни, будет зависит от конкретного региона.

Видео дня

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 12 декабря. Для бизнеса и промпотребителей по всей стране также будут применяться графики ограничения мощности.

Ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Потому энергетики призывают украинцев следить за ситуацией на официальных страницах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.

Отключения электроэнергии на Сумщине: какой график

В Сумской области свет будут отключать круглосуточно и у всех групп. При этом самое длительное непрерывное отключение составит 4 часа подряд.

Какой график будет действовать в Полтавской области

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известен и объем отключений по очередям (он несколько мягче, чем накануне, когда обесточивания затрагивали по 4 очереди одновременно):

с 00:00 по 08:00 введут (график почасовых отключений (ГПВ) в объеме 3,5 очередей;

с 08:00 по 14:00 – в объеме 2,5 очередей;

с 14:00 по 19:00 – 3 очередей;

с 19:00 по 21:00 – 2,5 очередей;

с 21:00 по 23:59 – в объеме 2 очередей.

Отключения электричества в Киевской области: план на субботу

Графики применяются круглосуточно. Однако, хотя самые долгие отключения все еще составляют около 7 часов, в субботу они будут не во всех группах:

Отключения света во Львовской области: график на 13 декабря

Отключения предусмотрены только у 4 подгрупп из 12. При этом света у них не будет от 1,5 до 3,5 часов и только во второй половине дня.

Как будут отключать свет в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье тоже будет действовать мягкий режим. Отключений во многих группах не будет, а других потребителей будут выключать только по 1 разу в сутки и исключительно после 13:00.

Почему графики стали отличаться по регионам

Последние дни в некоторых областях Украины графики действуют круглосуточно, в других – только после 8 утра или вообще во второй половине дня. Также существенно различается продолжительность отключений – от 1,5-2 часов до 16-17 часов в сутки без света.

Как неоднократно объясняли энергетики, связано с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате покрывать дефицит в части страны очень сложно.

Так, для передачи электроэнергии используются высоковольтные линии и автотрансформаторы. Россия это знает и прицельно по ним бьет.

"Таким образом, из-за повреждения "магистралей" – электроэнергия остается "замкнутой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее", – объяснили энергетики.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели. Этому не помогут ни импорт электроэнергии, ни внутренняя генерация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!