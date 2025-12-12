Отключения света будут по всей Украине: детали графиков на 13 декабря
В субботу, 13 декабря, во всех областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность, как и в последние дни, будет зависит от конкретного региона.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 12 декабря. Для бизнеса и промпотребителей по всей стране также будут применяться графики ограничения мощности.
Ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Потому энергетики призывают украинцев следить за ситуацией на официальных страницах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призвали энергетики.
Отключения электроэнергии на Сумщине: какой график
В Сумской области свет будут отключать круглосуточно и у всех групп. При этом самое длительное непрерывное отключение составит 4 часа подряд.
Какой график будет действовать в Полтавской области
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известен и объем отключений по очередям (он несколько мягче, чем накануне, когда обесточивания затрагивали по 4 очереди одновременно):
- с 00:00 по 08:00 введут (график почасовых отключений (ГПВ) в объеме 3,5 очередей;
- с 08:00 по 14:00 – в объеме 2,5 очередей;
- с 14:00 по 19:00 – 3 очередей;
- с 19:00 по 21:00 – 2,5 очередей;
- с 21:00 по 23:59 – в объеме 2 очередей.
Отключения электричества в Киевской области: план на субботу
Графики применяются круглосуточно. Однако, хотя самые долгие отключения все еще составляют около 7 часов, в субботу они будут не во всех группах:
Отключения света во Львовской области: график на 13 декабря
Отключения предусмотрены только у 4 подгрупп из 12. При этом света у них не будет от 1,5 до 3,5 часов и только во второй половине дня.
Как будут отключать свет в Ивано-Франковской области
На Прикарпатье тоже будет действовать мягкий режим. Отключений во многих группах не будет, а других потребителей будут выключать только по 1 разу в сутки и исключительно после 13:00.
Почему графики стали отличаться по регионам
Последние дни в некоторых областях Украины графики действуют круглосуточно, в других – только после 8 утра или вообще во второй половине дня. Также существенно различается продолжительность отключений – от 1,5-2 часов до 16-17 часов в сутки без света.
Как неоднократно объясняли энергетики, связано с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате покрывать дефицит в части страны очень сложно.
Так, для передачи электроэнергии используются высоковольтные линии и автотрансформаторы. Россия это знает и прицельно по ним бьет.
"Таким образом, из-за повреждения "магистралей" – электроэнергия остается "замкнутой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее", – объяснили энергетики.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели. Этому не помогут ни импорт электроэнергии, ни внутренняя генерация.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!