УЕФА принял историческое решение по полуфиналу Лиги Европы, которое касается Украины

Украинский футбольный арбитр Николай Балакин получил назначение на ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором итальянская "Аталанта" примет французский "Марсель". 35-летний киевлян стал первым в истории представителем судейского корпуса нашей страны на столь поздней стадии еврокубков.

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Балакин в статусе четвертого рефери попал в бригаду испанских судей, которую возглавит Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать лайнсмены Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. В роли видеоассистента выступит Хуан Мартинес Мануэра.

"Аталанта" и "Марсель" сыграют в Бергамо 9 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первом поединке команды сыграли вничью 1:1. Фаворитом игры в Италии считаются хозяева поля, на победу которых ставки принимаются с коэффициентом 1,73. На французов предлагается котировка 4,50.

Отметим, что Балакин в нынешнем сезоне стал первым за последние 25 лет украинским арбитром, который судил матч Лиги чемпионов. Также он первым из представителей нашей страны обслуживал весеннюю часть еврокубков.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы Николай Балакин и Александр Беркут вошли в список судей, которые получили возможность работать в финальной части континентального первенства-2024.

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