Второй раз в истории: УЕФА включил двух украинцев в число арбитров Евро

Европейский футбольный союз (УЕФА) включил двух украинских арбитров в список судей, которые получили возможность работать в финальной части континентального первенства-2024. В резерв попали 35-летний киевлянин Николай Балакин и 32-летний представитель Сум Александр Беркут.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. На поединках чемпионата Европы украинцы будут претендовать на роль четвертого судьи или резервного помощника рефери на матчах. Это второй раз в истории, когда наши соотечественники вошли в число судей Евро – в 2012 году этой чети удостоились Виктор Швецов и Александр Войтюк.

Всего же на первенство в Германии УЕФА выбрал 18 главных рефери. По два судьи представляют Италию, Англию, Францию и Германию.

АРБИТРЫ ЕВРО-2024:

Славко Винчич (Словения)

Марко Гуида (Италия)

Артур Диаш (Португалия)

Даниэль Зиберт (Германия)

Иштван Ковач (Румыния)

Иван Кружляк (Словакия)

Франсуа Летесье (Франция)

Данни Маккели (Нидерланды)

Шимон Марчиняк (Польша)

Халил Мелер (Турция)

Гленн Нюберг (Швеция)

Майкл Оливер (Англия)

Даниэле Орсато (Италия)

Энтони Тейлор (Англия)

Клеман Тюрпен (Франция)

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Феликс Цвайер (Германия)

Сандро Шерер (Швейцария)

Отметим, что Балакин и Беркут в нынешнем сезоне стали первыми за 25 лет украинцами которых назначили на матч группового турнира Лиги чемпионов. Они отработали на поединке "Реал Сосьедад" – "Зальцбург" (0:0). Затем они стали первыми в истории представителями нашей страны на этапе плей-офф Лиги конференций.

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