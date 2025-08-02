УЕФА оштрафовал украинский клуб, которому запретили выносить флаг Украины на матч в Белграде

Украинский футбольный клуб "Александрия" оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 20 тысяч евро. Поводом стало поведение болельщиков во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против сербского "Партизана" (0:2).

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Согласно дисциплинарному решению, "Александрию" признали виновной в проявлении расистского поведения со стороны фанатов. В качестве дополнительной санкции клуб получил условное наказание в виде частичного закрытия стадиона (не менее 500 мест) на один следующий домашний еврокубковый матч. Испытательный срок — два года.

Инцидент произошёл на фоне громкого скандала, который разгорелся во время ответной встречи в Белграде. Организаторы матча отказались разрешить украинской команде выйти на поле с национальным флагом, что вызвало возмущение "Александрии". В клубе заявили, что флаг — это символ свободы, идентичности и несгибаемой воли, и пообещали всегда выступать под сине-жёлтым знаменем.

Напомним, что ответная игра в Белграде завершился победой "Партизана" со счётом 4:0. При этом, как сообщает издание Telegraf.rs, местные фанаты скандировали в адрес игроков "Александрии" "Цыгане, цыгане" и пели песни о "братстве с русскими".

На момент публикации официальной реакции от организаторов турнира или сербской стороны не последовало.

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