Скандал дня. В Белграде нашим футболистам запретили выходить на матч с флагом Украины

Украинский футбольный клуб "Александрия", прибывший в Белград на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Партизана" , оказался в центре скандала. Организаторы отказались разрешить футболистам выйти на поле с флагом Украины.

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"Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь украинский флаг — это не просто символ, это наша идентичность, наша свобода и незламна воля", – говорится в заявлении клубной пресс-службы бронзового призера УПЛ.

Несмотря на запрет, представители команды подчёркивают, что не намерены отказываться от национального символа ни на одном из международных мероприятий. Футболисты заверили, что и впредь будут выступать под сине-жёлтым знаменем.

"Где бы мы ни были — на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира – мы с гордостью несем наш флаг. Потому что он является воплощением каждого из нас, наших сердец, наших стремлений", – отмечается в тексте.

Официальная реакция организаторов турнира или сербской стороны на момент публикации не поступила.

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