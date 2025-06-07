Удар по ФИФА. Криштиану Роналду принял сенсационное решение по своей карьере

Нападающий "Аль-Асра" Криштиану Роналду отказался от участия в расширенном клубном чемпионате мира – 2025. Этот шаг стал ударом по планам ФИФА привлечь на турнир в США главных звезд мирового футбола.

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Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" пояснил, что сейчас для него важнее национальная команда, а многочисленные предложения сыграть на коммерческом турнире не повлияли на его выбор.

"Сейчас это не имеет значения – говорить о чем-то помимо сборной просто неуместно… Решение практически принято: я не поеду на клубный чемпионат мира", – сказал 40-летний футболист в Мюнхене накануне финала Лиги наций.

Турнир пройдёт с 14 июня по 13 июля 2025 года в 16 городах США и впервые соберёт 32 клубные команды. Организаторы рекламировали его как "мини-чемпионат мира для клубов", однако отказ Роналду усугубил растущую критику – игроки и тренеры жаловались на перегрузку календаря и недостаточные финансовые гарантии со стороны ФИФА.

Помимо спортивной мотивации у Роналду есть и практические причины. Контракт португальца с "Аль-Насром" истекает в конце июня, и форвард заявил, что не хочет принимать "короткосрочное решение" ради участия в одном турнире. По его словам, "нельзя гнаться за каждой возможностью – нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Скепсис к новому формату выразили и топ-клубы. Ранее Карло Анчелотти сообщил, что мадридский "Реал" также не поедет в США, посчитав призовые несоразмерными репутации команды. Эксперты отмечают, что без участия Роналду и "Реала" турнир рискует потерять львиную долю телевизионного интереса – а значит, и доходов от спонсоров.

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