Удар года! Американский футболист забил фантастический гол 'радугой'. Видео

Нападающий "Ванкувера" Брайан Уайт отметился феноменальным ударом в матче Главной лиге соккера США (MLS). 28-летний уроженец "Нью-Джерси" забил в ворота "Сент-Луис Сити".

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Уже на 12-й минуте футболисты "Ванкувера" горели 0:2, когда за дело взялся Уайт. Сперва на 37-й минуте Брайан сократил отставание, а затем сотворил настоящий шедевр.

В начале второго тайма Уайт оказался на острие контратаки и завершил ее феноменально. Игрок сборной Соединенных штатов подцепил мяч пяткой, после чего тот "радугой" перелетел через голкипера, влетев точно в рамку.

Этот гол позволил "Ванкуверу" организовать камбек, который в итоге завершился победой со счетом 4:3, а Уайт записал на свой счет хет-трик.

В соцсетях этот момент уже успели окрестить "ударом года".

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