Участвует и Украина. Где смотреть Рождественскую гонку по биатлону-2024. Расписание трансляций

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный выступят в Рождественской гонке. Традиционное ежегодное соревнование Biathlon World Team Challenge (официальное название шоу) пройдет в субботу, 28 декабря, на стадионе футбольного клуба "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.

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По регламенту биатлонисты сперва пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформирован стартовый лист в гонке преследования.

Украинские болельщики бесплатно смогут посмотреть Рождественскую гонку-2024 благодаря трансляции на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, показ гонки запланирован на телеканале "Суспильне Спорт" и Евроспорт, входящий в подписку "Спорт", "Максимальная" или MEGOPACK видеосервиса MEGOGO.

Начало масс-старта в 19:00. Гонка преследования стартует в 20:20 по киевскому времени.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)

Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу (Германия)

Франциска Пройсс и Филипп Наврат (Германия)

Анна Гандлер и Симон Эдер (Австрия)

Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд (Норвегия)

Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)

Анна Магнуссон и Эспер Нелин (Швеция)

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)

Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс (Латвия).

Лотте Ли и Флоран Клод (Бельгия)

Для наших биатлонистов это будет третье участие в подобном мероприятии. В 2021 году они заняли второе место в масс-старте, но в итоге финишировали восьмыми. В прошлом году Юлия и Дмитрий стали пятыми.

Для Украины это будет 16-е участие в Рождественской гонке. Отметим, что в активе нашей страны две победы. В 2008 году первыми к финишу приехали Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко, а в 2014-м – Сергей Семенов и Валентина Семеренко.

На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В 2022-м году Юлия Джима бежала вместе Антоном Дудченко и в итоге они стали восьмыми.

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