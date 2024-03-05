УАФ сделала официальное заявление о сливе состава сборной Украины на матч с Боснией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опровергла подлинность состава национальной команды, который накануне был опубликован Министерством молодежи и спорта. В организации отметили, что список игроков на игру плей-оф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной был предоставлен еще 26 февраля для оформления приказа об участии "сине-желтых" в мартовских поединках.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ. В ассоциации добавили, что тренерский штаб сборной Украины под руководством Сергея Реброва обнародует фамилии, вызванных для подготовки к ключевым матчам квалификации континентального первенства, в течение текущей рабочей недели.

"С минмолодьспорта было согласовано, что список игроков – предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице. Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам", – проинформировали в УАФ.

Напомним, по версии минспорта, украинская сборная заявлена на игру с боснийцами в таком составе:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пыхаленок ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитник: Максим Таловеров (Ласка, Австрия).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев).

Форварды: Назарий Русин ("Сандерленд", Англия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Напомним, игра Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Ее победитель сразится с сильнейшим в паре Израиль – Исландия в борьбе за путевку на Евро-2024. Букмекеры уже определились с прогнозом на матч.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич пообещал шокировать болельщиков в матче с Украиной в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

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