Оставил в резерве: Ребров не вызвал в сборную Украины лучшего бомбардира и двух лидеров 'Динамо' на матч с Боснией

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало состав делегации сборной Украины по футболу на полуфинальный матч плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной. Поединок станет выездным для нашей команды, а до этого игроки побывают на сборах в Марбелье.

Об этом говорится на сайте ведомства. Отметим, что в основной список не попали лучший бомбардир киевского "Динамо" Владислав Ванат, капитан "бело-синих" Виталий Буяльский, а также лидер команды Николай Шапаренко.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С БОСНИЕЙ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Лиссабон, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Форварды: Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – "Динамо" Киев).

Форварды: Назарий Русин ("Сандерленд", Англия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в ворота своего соотечественника Андрея Лунина в чемпионате Испании. Болельщики "Валенсии" устроили овации нашему футболисту.

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