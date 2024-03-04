'Люди будут шокированы тем, что увидят': тренер Боснии сделал громкое заявление о матче с Украиной

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич пообещал поразить болельщиков 21 марта, когда его команда сыграет с Украиной в плей-офф отбора к чемпионату Европы 2024 года. Наставник балканцев отметил, что его полностью устраивает, как его подопечные выступают на клубном уровне.

Об этом Милошевич заявил в интервью в подкасте Balkan Rules, пишет портал scsport.ba. По его словам, на сегодняшний ни один из футболистов не испытывает проблем со здоровьем. Он добавил, что рад тому, что его команду оценивают по групповой стадии квалификации к Евро, где боснийцы проигрывали Люксембургу.

"Ситуация феноменальная. Мне даже она не нравится, я бы предпочел, чтобы все обстояло так в марте, а не сейчас. Все здоровы и хорошо играют. Эта команда способна на большее, чем было показано, и я уверен, что это будет показано 21 марта. Ни одной команде в Сараево или Зенице придется нелегко. Если о нашей команде будут судить по предыдущим играм, для нас это даже неплохо. Я верю, что люди будут шокированы тем, что увидят 21 марта по сравнению с предыдущими матчами", – сказал Милошевич.

Напомним, игра Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Ее победитель сразится с сильнейшим в паре Израиль – Исландия в борьбе за путевку на Евро-2024. Букмекеры уже определились с прогнозом на матч.

Ранее президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин вызвал переполох в Боснии после звонка Владимиру Зеленскому. Кроме того, сборная Украины получила "фартовое решение" по матчу плей-офф отбора Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно неожиданное решение УЕФА по матчу отбора к чемпионату Европы-2024 между сборными Украины и Боснии.

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